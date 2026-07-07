Beiersdorf Aktie
|79,04EUR
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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 76 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In den Bilanzen des zweiten Quartals dürfte sich eine klare Diskrepanz zwischen der Entwicklung in den Industrieländern und den Schwellenländern zeigen, schrieb Warren Ackerman am Montag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche. Das Geschäft in Indien und Lateinamerika dürfte positiv und in den USA sowie Europa negativ überrascht haben. Zudem dürfte der Nahost-Krieg voll durchgeschlagen haben, allerdings gemildert durch geringere Ölpreise. Ackermans Favoriten heißen Unilever, L'Oreal und Haleon./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Equal Weight
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Unternehmen:
Beiersdorf AG
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
72,00 €
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Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
78,24 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,98%
|
Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
79,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,91%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
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KGV*:
-
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