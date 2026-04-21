Beiersdorf Aktie
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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf nach Eckdaten zum ersten Quartal von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Auch wenn die jüngsten Absatzzahlen von Nivea vielversprechend seien, stehe die Marke angesichts eines volatilen Konsumumfelds weiterhin vor Herausforderungen aufgrund einer komplizierten Preispositionierung und eines intensiven Wettbewerbs, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund reduziere sie ihre Wachstumsprognose für die Consumer-Sparte./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 08:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 08:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Underperform
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Unternehmen:
Beiersdorf AG
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
68,00 €
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Rating jetzt:
Underperform
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Kurs*:
75,00 €
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Abst. Kursziel*:
-9,33%
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Rating update:
Underperform
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Kurs aktuell:
74,98 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-9,31%
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Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa
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KGV*:
-
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