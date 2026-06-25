Beiersdorf Aktie
|73,62EUR
|0,12EUR
|0,16%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Beiersdorf mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen am 5. August dürften entgegen dem vom Marktkonsens erwarteten, moderaten organischen Umsatzplus einen Rückgang belegen, schrieb Guillaume Delmas in seinem Ausblick vom Mittwoch. Dies gelte insbesondere für das Consumergeschäft, welches Beiersdorf zu einer Senkung der diesbezüglichen Jahresziele veranlassen dürfte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 15:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Neutral
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
73,60 €
|
Abst. Kursziel*:
8,70%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
73,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,67%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
09:30
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.06.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
24.06.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
24.06.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX fällt (finanzen.at)
|
24.06.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
24.06.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
24.06.26
|XETRA-Handel LUS-DAX beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)