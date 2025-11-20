Outperform von RBC Capital Markets für RWE-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. Die Essener hätten unter anderem die Chancen durch Rechenzentren bekräftigt, schrieb Alexander Wheeler am Donnerstag nach einem Analystenfrühstück mit dem Management.

Aktienauswertung: Die RWE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 13:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 44,96 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 2,14 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 846 965 RWE-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2025 um 61,1 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 05:52 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 05:52 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.