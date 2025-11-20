RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Papier unter der Lupe 20.11.2025 14:07:47

Outperform von RBC Capital Markets für RWE-Aktie

Outperform von RBC Capital Markets für RWE-Aktie

Die detaillierte Analyse des RWE-Papiers wurde von RBC Capital Markets-Analyst Alexander Wheeler durchgeführt.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. Die Essener hätten unter anderem die Chancen durch Rechenzentren bekräftigt, schrieb Alexander Wheeler am Donnerstag nach einem Analystenfrühstück mit dem Management.

Aktienauswertung: Die RWE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 13:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 44,96 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 2,14 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 846 965 RWE-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2025 um 61,1 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 05:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 05:52 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten