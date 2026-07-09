Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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09.07.2026 12:45:00

Parallels Desktop ist 20: Virtualisierung von Intel bis Apple SIlicon

Im Sommer 2006 lieferte Parallels die erste Version seiner Virtualisierungslösung aus. Zielgruppen und Nutzungsarten haben sich seither stark verändert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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