SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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11.08.2026 14:54:00
Patchday: SAP Commerce Cloud komplett kompromittierbar
SAP schließt in seinem Softwareproduktportfolio mehrere unter anderem kritische Sicherheitslücken. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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