NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Rückmeldungen aus Investorengesprächen mit Konzernchef Christian Klein hätten die Dringlichkeit einer Neuausrichtung des Geschäfts auf Künstliche Intelligenz (KI) unterstrichen, schrieb Charles Brennan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Veränderungen in großem Umfang umzusetzen sei nicht einfach, doch der deutsche Software-Riese sei strategisch gesehen das fortschrittlichste unter den von ihm beobachteten Unternehmen, um sich an diese neue Welt anzupassen./rob/edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.