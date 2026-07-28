SAP Aktie
|158,12EUR
|8,24EUR
|5,50%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Rückmeldungen aus Investorengesprächen mit Konzernchef Christian Klein hätten die Dringlichkeit einer Neuausrichtung des Geschäfts auf Künstliche Intelligenz (KI) unterstrichen, schrieb Charles Brennan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Veränderungen in großem Umfang umzusetzen sei nicht einfach, doch der deutsche Software-Riese sei strategisch gesehen das fortschrittlichste unter den von ihm beobachteten Unternehmen, um sich an diese neue Welt anzupassen./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
210,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
157,50 €
|
Abst. Kursziel*:
33,33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
158,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,81%
|
Analyst Name::
Charles Brennan
|
KGV*:
-
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