US-Rückzug belastet 13.08.2025 10:44:00

pbb-Aktie kräftig unter Druck: Deutsche Pfandbriefbank tief in den roten Zahlen

pbb-Aktie kräftig unter Druck: Deutsche Pfandbriefbank tief in den roten Zahlen

Der geplante Rückzug aus dem US-Geschäft hat die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen gerissen.

Unter dem Strich stand ein Verlust von 266 Millionen Euro nach einem Gewinn von 11 Millionen ein Jahr zuvor, wie der Gewerbeimmobilien-Finanzierer pbb am Mittwoch in Garching bei München mitteilte. Die Belastungen durch den herben Schritt summierten sich im Quartal auf 314 Millionen Euro, nachdem die im SDAX notierte Bank schon früher hohe Abschreibungen auf US-Kredite vorgenommen hatte.

"Der Rückzug aus dem US-Markt belastet unser Ergebnis in diesem Jahr erheblich", sagte Vorstandschef Kay Wolf. Er hatte die Führung der Bank im vergangenen Jahr fast auf dem Hochpunkt ihrer Krise übernommen und wenig später die Geschäftsziele seines Vorgängers Andreas Arndt kassiert. Vor wenigen Wochen verkündete er dann den Rückzug aus der Finanzierung von Immobilien in den USA. Eine Erholung des Marktes sei aus seiner Sicht nicht mehr zu erwarten. Als Grund nannte er die Wirtschaftspolitik unter US-Präsident Donald Trump.

Im XETRA-Handel rutscht die pbb-Aktie am Mittwoch zeitweise um 4,15 Prozent auf 5,09 Euro ab, nachdem sie im frühen Handel noch stärker nachgegeben hatte.

/stw/zb

GARCHING (dpa-AFX)

