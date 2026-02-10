Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
|
10.02.2026 06:59:45
Philips' Fourth-Quarter and Annual Results 2025
Philips delivers full year 2025 with growth acceleration, strong margin expansion and solid cash flow; announces 2026-2028 targets at Capital Markets Day.
Nachrichten zu Philips N.V.
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Abwartend - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|WDH/ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs zieht an (dpa-AFX)
|
10.02.26
|ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs schnell nach oben (dpa-AFX)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an (Dow Jones)
|
06.02.26
|Schmähpreis rückt auf Messe Fälschungen ins Rampenlicht (dpa-AFX)
|
23.12.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Philips-Aktie steigt: Philips optimistischer für Marge - Auftragseingänge angezogen (dpa-AFX)
Analysen zu Philips N.V.
|11:35
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|11:34
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|06:31
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Philips Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
