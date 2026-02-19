Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

19.02.2026 10:07:40

Pixel 10a Claims Best Camera Under $500

(RTTNews) - The new Pixel 10a is available for $499 starting March 5 at the Google Store and major carriers. Pre-order for Pixel 10a has begun on Wednesday. Pixel Buds 2a will also be launched in two new colors, Berry and Fog, to complement Pixel 10a.

Pixel 10a is powered by custom-built Google Tensor G4 chip, giving total access to Gemini. It has a 48MP main camera and a 13MP ultrawide camera. The device has Camera Coach, which uses Gemini models to give step-by-step guidance on lighting and composition, to take better pictures.

The 6.3-inch Actua display is 11% brighter than Pixel 9a. Pixel 10a comes in Lavender, Berry, Fog and Obsidian. Also, Pixel 10a will come with seven years of OS, security and Pixel Drops.

09.02.26 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Alphabet A Overweight Barclays Capital
05.02.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
02.02.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Freitag höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich mit schwacher Tendenz.
