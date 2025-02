Pluszeichen in Europa: Das macht der STOXX 50 mittags

In Europa stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Der STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,19 Prozent auf 4 727,69 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,231 Prozent auf 4 729,75 Punkte an der Kurstafel, nach 4 718,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 718,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 731,56 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, einen Wert von 4 471,05 Punkten auf. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 18.11.2024, bei 4 262,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bei 4 264,52 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,96 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 731,56 Punkten. Bei 4 291,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell HSBC (+ 1,75 Prozent auf 8,97 GBP), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,60 Prozent auf 173,10 EUR), Glencore (+ 1,31 Prozent auf 3,55 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,19 Prozent auf 4,50 EUR) und GSK (+ 0,88 Prozent auf 14,32 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil BASF (-1,67 Prozent auf 50,02 EUR), Diageo (-1,35 Prozent auf 21,23 GBP), National Grid (-0,90 Prozent auf 9,47 GBP), Enel (-0,83 Prozent auf 6,80 EUR) und Richemont (-0,79 Prozent auf 181,45 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Glencore-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 5 693 413 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 355,910 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,24 Prozent, die höchste im Index.

