Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Der STOXX 50 verzeichnete am Abend Kursanstiege.

Zum Handelsschluss sprang der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,88 Prozent auf 4 064,85 Punkte an. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,054 Prozent auf 4 031,37 Punkte an der Kurstafel, nach 4 029,21 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 4 031,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 073,06 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1,37 Prozent. Vor einem Monat, am 08.11.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 884,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.09.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 959,24 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 08.12.2022, den Wert von 3 756,97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 10,29 Prozent zu. 4 089,95 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 2,57 Prozent auf 115,75 CHF), Diageo (+ 2,43 Prozent auf 28,29 GBP), UBS (+ 1,79 Prozent auf 25,01 CHF), BP (+ 1,74 Prozent auf 4,68 GBP) und Roche (+ 1,54 Prozent auf 253,30 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Unilever (-0,56 Prozent auf 37,87 GBP), National Grid (-0,56 Prozent auf 10,60 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,00 Prozent auf 391,30 EUR), Enel (+ 0,01 Prozent auf 6,54 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,07 Prozent auf 22,62 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. 18 256 038 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 405,926 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,84 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,56 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

