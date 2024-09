Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Ende des Montagshandels steigen

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,98 Prozent stärker bei 3 257,31 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 523,905 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,479 Prozent auf 3 241,21 Punkte an der Kurstafel, nach 3 225,77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 266,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 239,43 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.08.2024, den Wert von 3 269,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, lag der TecDAX bei 3 454,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wurde der TecDAX mit 3 090,84 Punkten berechnet.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,02 Prozent nach. Bei 3 490,44 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 125,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 6,23 Prozent auf 252,30 EUR), Siltronic (+ 3,73 Prozent auf 71,00 EUR), CANCOM SE (+ 2,80 Prozent auf 27,14 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,18 Prozent auf 51,60 EUR) und QIAGEN (+ 1,93 Prozent auf 40,96 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-2,42 Prozent auf 18,12 EUR), Siemens Healthineers (-0,87 Prozent auf 50,10 EUR), Energiekontor (-0,73 Prozent auf 54,70 EUR), CompuGroup Medical SE (-0,71 Prozent auf 14,04 EUR) und Kontron (-0,63 Prozent auf 15,70 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4 035 330 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 222,475 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,11 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at