22.12.2025
DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 43,88 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert, befänden sich nun 22,789 Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 919,33 EUR, da sich der Wert eines Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers am 19.12.2025 auf 40,34 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,07 Prozent eingebüßt.
Fresenius Medical Care (FMC) St wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,69 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
