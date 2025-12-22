Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

Lohnender Fresenius Medical Care (FMC) St-Einstieg? 22.12.2025 10:04:06

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 43,88 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert, befänden sich nun 22,789 Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 919,33 EUR, da sich der Wert eines Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers am 19.12.2025 auf 40,34 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,07 Prozent eingebüßt.

Fresenius Medical Care (FMC) St wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,69 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Fresenius Medical Care

03.12.25 Fresenius Medical Care Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.25 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
24.11.25 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 Fresenius Medical Care Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
