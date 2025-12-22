Fresenius Medical Care Aktie

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

22.12.2025 14:06:53

EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

22.12.2025 / 14:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 15. Dezember 2025 bis zum 19. Dezember 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.730.000 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		 Transaktionsbetrag
(in EUR)		 Handelsplatz
15. Dezember 2025 20.000 40,3662 807.324,70 AQEU
15. Dezember 2025 114.000 40,3558 4.600.565,12 CEUX
15. Dezember 2025 13.000 40,3542 524.604,39 TQEX
15. Dezember 2025 188.000 40,3540 7.586.558,07 XETA
16. Dezember 2025 21.000 40,3391 847.120,69 AQEU
16. Dezember 2025 118.000 40,3416 4.760.313,33 CEUX
16. Dezember 2025 13.000 40,3381 524.394,81 TQEX
16. Dezember 2025 188.000 40,3404 7.583.998,51 XETA
17. Dezember 2025 21.000 40,3815 848.010,77 AQEU
17. Dezember 2025 125.000 40,3813 5.047.668,65 CEUX
17. Dezember 2025 15.000 40,3831 605.746,15 TQEX
17. Dezember 2025 189.000 40,3802 7.631.855,84 XETA
18. Dezember 2025 21.500 40,2458 865.284,01 AQEU
18. Dezember 2025 123.500 40,2417 4.969.848,39 CEUX
18. Dezember 2025 15.000 40,2438 603.656,30 TQEX
18. Dezember 2025 190.000 40,2455 7.646.654,48 XETA
19. Dezember 2025 22.800 40,3276 919.470,04 AQEU
19. Dezember 2025 124.500 40,3214 5.020.016,78 CEUX
19. Dezember 2025 15.000 40,3206 604.808,85 TQEX
19. Dezember 2025 192.700 40,3244 7.770.511,56 XETA

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 13.239.015 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.


22.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet: www.freseniusmedicalcare.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2250266  22.12.2025 CET/CEST

