Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels fester

Letztendlich zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,74 Prozent höher bei 16 711,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 16 517,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 717,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 08.12.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 16 782,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 292,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, lag der LUS-DAX bei 14 659,00 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 5,25 Prozent auf 12,13 EUR), QIAGEN (+ 2,62 Prozent auf 41,16 EUR), Infineon (+ 1,98 Prozent auf 35,83 EUR), adidas (+ 1,88 Prozent auf 176,74 EUR) und Continental (+ 1,69 Prozent auf 75,70 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Fresenius SE (-1,48 Prozent auf 28,56 EUR), Covestro (-1,41 Prozent auf 51,84 EUR), Merck (-0,91 Prozent auf 141,10 EUR), RWE (-0,64 Prozent auf 40,48 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,42 Prozent auf 383,00 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 8 113 183 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 160,342 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,03 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

