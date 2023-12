Pluszeichen in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags

Um 20:02 Uhr springt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,08 Prozent auf 37 434,43 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 10,946 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 37 225,32 Zählern und damit 0,479 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (37 404,35 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 37 349,27 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 37 534,52 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,279 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 22.11.2023, stand der Dow Jones bei 35 273,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2023, wurde der Dow Jones auf 33 963,84 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 22.12.2022, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 33 027,49 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 12,97 Prozent aufwärts. Bei 37 641,30 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Intel (+ 2,21 Prozent auf 48,12 USD), Amgen (+ 2,13 Prozent auf 285,29 USD), Walmart (+ 1,45 Prozent auf 157,05 USD), 3M (+ 1,36 Prozent auf 107,00 USD) und Merck (+ 1,30 Prozent auf 107,77 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Nike (-11,23 Prozent auf 108,77 USD), Walt Disney (-0,80 Prozent auf 91,28 USD), Boeing (-0,74 Prozent auf 260,07 USD), Apple (-0,26 Prozent auf 194,18 USD) und Travelers (-0,08 Prozent auf 185,42 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 4 362 415 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 2,753 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,65 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

