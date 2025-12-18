Erste Group Bank Aktie

Führungsposten 18.12.2025 17:59:00

Erste Group Bank-Aktie fester: Daniel Rath wird neuer Firmenkunden-Vorstand

Die Erste Bank Österreich bekommt mit Daniel Rath einen neuen Vorstand fürs Firmenkundengeschäft.

Der 46-jährige gebürtige Grazer wechselt Mitte 2026 von der Raiffeisen Bank International (RBI) zur Erste Bank, geht aus einer Aussendung vom Donnerstag hervor. Bis dahin werde COO und Privatkundenchef Maximilian Clary und Aldringen das Unternehmenskundengeschäft weiter mitbetreuen. Rath leite seit 2019 den Bereich "Group Corporates" der RBI.

Rath ist kein unbekanntes Gesicht bei der Erste Group. Davor habe er bereits von 2014 bis 2018 das Großkundengeschäft der Erste Group Bank geleitet. Seine berufliche Laufbahn habe er bei der Bank Austria und der Erste Group begonnen.

"Mit seiner Expertise werden wir unsere führende Position als Partner für österreichische Unternehmen weiter ausbauen - mit Fokus auf nachhaltiges Wachstum, digitale Lösungen und langfristige Partnerschaften", sagt Erste Bank-Chefin Gerda Holzinger-Burgstaller per Aussendung.

Die Papiere der Erste Group notierten im Wiener Handel letztlich 0,75 Prozent höher bei 99,90 Euro.

spo/tpo

(APA)
