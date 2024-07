Pluszeichen in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime nachmittags

Das macht das Börsenbarometer in Wien aktuell.

Der ATX Prime legt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,50 Prozent auf 1 851,07 Punkte zu. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 1 841,69 Punkte an der Kurstafel, nach 1 841,87 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 1 841,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 858,57 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0,230 Prozent nach unten. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 18.06.2024, den Stand von 1 798,71 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 18.04.2024, bei 1 772,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.07.2023, stand der ATX Prime noch bei 1 604,98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,00 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell BAWAG (+ 3,44 Prozent auf 67,65 EUR), Raiffeisen (+ 1,25 Prozent auf 17,75 EUR), Österreichische Post (+ 0,99 Prozent auf 30,75 EUR), UBM Development (+ 0,93 Prozent auf 21,70 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,92 Prozent auf 109,60 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Flughafen Wien (-1,94 Prozent auf 50,60 EUR), PORR (-0,97 Prozent auf 14,36 EUR), DO (-0,97 Prozent auf 164,20 EUR), Palfinger (-0,88 Prozent auf 22,50 EUR) und Andritz (-0,80 Prozent auf 55,75 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 567 119 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 26,074 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

