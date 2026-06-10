Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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10.06.2026 15:29:00
Porsche-Chef Leiters: Der 911 wird nie ein Elektroauto
Porsche-Chef Michael Leiters schließt eine vollelektrische Version des Sportwagens 911 aus. Der Fokus liegt dort stattdessen auf Verbrenner- und Hybrid-Technik.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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