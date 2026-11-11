NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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11.11.2026 19:55:00
Prediction: Nvidia Stock Will Be Worth This Much by Year-End 2027
Nvidia's stock (NASDAQ: NVDA) closed at a record high of $239.24 per share on Oct. 6. But today, the AI chipmaker's stock trades at about $175. Let's see what caused that 27% decline -- and where Nvidia's stock might be trading by the end of next year.
Nvidia is the world's largest producer of discrete GPUs. It originally sold most of those chips to PC gamers, but it now generates most of its revenue from the data center market.
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