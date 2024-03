RBC Capital Markets beurteilt EON SE-Aktie mit Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach Geschäftszahlen für 2023 und einem Ausblick auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 11,75 Euro belassen. Der für das Jahr 2028 in Aussicht gestellte operative Gewinn (Ebitda) liege mit mehr als 11 Milliarden Euro über der Konsensschätzung von 9,8 Milliarden Euro, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Auch die Zielvorgabe für das Netzgeschäft sei höher als prognostiziert.

Die Aktie legte um 10:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,3 Prozent auf 12,43 EUR zu. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 5,47 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4 235 267 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2024 um 2,3 Prozent nach oben. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht.

