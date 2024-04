RBC Capital Markets gibt Daimler Truck-Aktie Outperform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Auslieferungszahlen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe zwar im Asiengeschäft schwach abgeschnitten, schrieb Analyst Nick Housden in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da der Bereich jedoch nur einen kleinen Teil der Erträge ausmache, dürften die Auswirkungen auf die Gewinnschätzungen für das Gesamtjahr gering sein. Die viel wichtigeren Sparten Trucks North America und Mercedes-Benz blieben gesund und lägen insgesamt im Rahmen der Markterwartungen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Daimler Truck-Aktie am Tag der Analyse

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13:36 Uhr um 3,2 Prozent auf 45,68 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 33,54 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 889 583 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 34,3 Prozent zu Buche. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Daimler Truck am 03.05.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2024 / 05:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2024 / 05:05 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.