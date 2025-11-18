Daimler Truck Aktie

33,91EUR -0,55EUR -1,60%
Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

18.11.2025 11:26:15

Daimler Truck Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Daimler Truck nach einem Informationsgespräch mit Finanzvorständin Eva Scherer und dem IR-Team mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor sei neutral gewesen, wobei die nordamerikanischen Zölle ein zentrales Thema gewesen seien, schrieb Hemal Bhundia am Montag. So habe der Lkw-Bauer erklärt, dass es noch offene Fragen zu den neuen Zöllen gebe. Zudem sei die Bedeutung der Erholung des nordamerikanischen Frachtmarktes sowie weitere Faktoren für Lkw-Bestellungen in Nordamerika betont worden. Themen seien zudem die europäische Nachfrage gewesen, die Lkw-Preisentwicklung und der Zeitpunkt von Aktienrückkäufen./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
33,85 € 		Abst. Kursziel*:
21,12%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
33,91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,91%
Analyst Name::
Hemal Bhundia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

