Rheinmetall mit Gewinnsprung: Auch Umsatz besser als erwartet

Die Jahresprognose bestätigte der DAX-Konzern am Mittwochabend.

Auf Basis der vorläufigen Zahlen zum 25. Oktober stieg das operative Ergebnis auf 191 Millionen Euro nach 117 Millionen im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Konsens lediglich mit einem Anstieg auf 165,4 Millionen Euro gerechnet, wie der Konzern mitteilte. Auch die operative Ergebnismarge lag mit voraussichtlich 10,9 Prozent über der Konsensschätzung von 9,4 Prozent.

"Das erheblich über den Erwartungen liegende operative Ergebnis ist vor allem starken Marktdynamiken im Geschäft mit Sicherheitstechnologie - insbesondere im Bereich der Division Weapon and Ammunition - geschuldet, welche im Berichtszeitraum des dritten Quartals zu einem vorteilhaften Produkt- und Margenmix führten", teilte Rheinmetall mit. "Insbesondere aufgrund der höheren Produktionsvolumina kam es in dieser Division zu positiven Leverage-Effekten."

Die vorläufigen Umsatzzahlen in Höhe von 1,758 Milliarden Euro liegen im Rahmen der Markterwartungen.

Alle im Konsensus für das dritte Quartal abgebildeten Zahlen umfassen erstmalig den Umsatz- und Ergebnisbeitrag der neuen spanischen Tochter Rheinmetall Expal Munitions. Rheinmetall hat sein Munitionsgeschäft in Europa mit der Übernahme der spanischen Expal Systems SA zu einem Unternehmenswert von 1,2 Milliarden Euro ausgebaut, die mit Wirkung zum 01. August konsolidiert wird.

Für das Gesamtjahr 2023 wird unverändert ein Umsatz zwischen 7,4 und 7,6 Milliarden Euro erwartet, der damit um mindestens 1 Milliarde Euro über dem Vorjahreswert liegen würde. Für die operative Ergebnismarge peilt Rheinmetall rund 12 Prozent an - nach 11,8 Prozent im Jahr zuvor.

Die Umsatzerwartung für Rheinmetall Expal Munitions liegt nun leicht über den bisherigen Erwartungen in Höhe von 150 bis 190 Millionen Euro. Die Operative Rendite der Tochter wird nun bei über 25 Prozent erwartet.

Rheinmetall gewinnt neuen Auftrag für Gleitlager bei Autokunden

Der Technologiekonzern Rheinmetall hat einen Auftrag über Gleitlager für den Einsatz in einem Planetengetriebe gewonnen. Jährlich wird Rheinmetall hierdurch ein Auftragswert im hohen sechsstelligen Euro-Bereich zufließen, wie der Autozulieferer und Rüstungskonzern mitteilte. Der Einsatz erfolgt in einem Fahrzeug mit Elektroantrieb. Bei dem Auftraggeber handelt es sich um einen internationalen Automobilkunden im E-Mobility-Bereich.

Rheinmetall steigen weiter in Richtung Oktober-Zwischenhoch

Die Rheinmetall-Aktienhaben am Donnerstag nach den überraschend am Mittwochabend vorgelegten Eckdaten zugelegt. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gewannen sie verglichen mit dem Xetra-Schluss in einem schwachen Umfeld etwas mehr als ein Prozent auf knapp 270 Euro. Damit rückt das Zwischenhoch vom Oktober bei über 275 Euro näher. Letztlich notierten die Papiere via XETRA 1,61 Prozent höher bei 271,00 Euro.

Der Rüstungskonzern erwirtschaftete dank guter Geschäfte mit Waffen und Munition im dritten Quartal deutlich mehr Gewinn. Ein Händler bemängelte zunächst das Fehlen von Informationen zu den Aufträgen im dritten Quartal. Zudem seien die Jahresziele nur bestätigt worden. Jedoch seien in diesen die Zahlen des übernommenen Unternehmens Expal noch nicht berücksichtigt.

UBS belässt Rheinmetall auf 'Neutral'

Die UBS hat die Einstufung für Rheinmetall nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer habe positiv abgeschnitten, schrieb Analyst Sven Weier in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das operative Ergebnis (Ebit) habe sowohl die Markterwartung als auch die Schätzung der Schweizer Großbank übertroffen. Diese Entwicklung erleichtere dem Unternehmen die Erreichung seines Jahresziels.

