Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
05.02.2026 16:24:14
Rio Tinto and Glencore abandon $260bn merger plan
Deal would have created world’s largest mining groupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu Glencore plc
06.02.26
|Rio Tinto and Glencore may yet get their happy ending (Financial Times)
06.02.26
|Why Rio Tinto walked away from Glencore (Financial Times)
06.02.26
|Why Rio Tinto walked away from Glencore (Financial Times)
06.02.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
06.02.26
|Handel in London: FTSE 100 verbucht am Freitagmittag Zuschläge (finanzen.at)
05.02.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.at)
05.02.26
|Rio Tinto bläst Fusion mit Glencore ab (dpa-AFX)
05.02.26
|Rio Tinto bricht Fusionsgespräche mit Glencore ab (Dow Jones)
Analysen zu Glencore plc
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Glencore plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Sh
|11,00
|3,77%
|Glencore plc
|5,50
|3,67%
|Rio Tinto Ltd.
|92,11
|1,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.