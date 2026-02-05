Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|
06.02.2026 00:56:20
Rio walks away from Glencore mega merger on price impasse
The idea of a combination of the two companies has been discussed several times over more than a decadeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Nachrichten zu Glencore plc
|
06.02.26
|Rio Tinto and Glencore may yet get their happy ending (Financial Times)
|
06.02.26
|Why Rio Tinto walked away from Glencore (Financial Times)
|
06.02.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in London: FTSE 100 verbucht am Freitagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
05.02.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.at)
|
05.02.26
|Rio Tinto bläst Fusion mit Glencore ab (dpa-AFX)
|
05.02.26
|Rio Tinto bricht Fusionsgespräche mit Glencore ab (Dow Jones)