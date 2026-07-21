Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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21.07.2026 18:50:24
Rolls-Royce expects Airbus decision on new A350 version within a year
UK aero-engine group could have to build bigger engine if planemaker goes ahead with larger wide-bodied jetWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|Rolls-Royce Market-Perform
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|207,20
|4,05%
|Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|51,50
|3,41%
|Rolls-Royce Plc
|16,44
|1,53%
|Rolls-Royce Holdings Plc (spons. ADRs)
|16,40
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