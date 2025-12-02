RTL Aktie

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

02.12.2025 10:28:39

RTL Deutschland baut rund 600 Stellen ab

DOW JONES--RTL richtet sein Deutschlandgeschäft stärker als bisher auf Streaming aus. Dazu sei ein umfassender Umbau der Organisation notwendig, teilte das Unternehmen mit. Im Zuge dessen werden rund 600 Stellen an allen Standorten von RTL Deutschland abgebaut.

RTL teilte weiter mit, diese Maßnahmen würden "so sozialverträglich wie möglich im Rahmen eines speziellen Abfindungsprogramms und mit Altersteilzeitregelungen umgesetzt".

"Mit dem dynamischen Wachstum von RTL+ und der geplanten Übernahme von Sky haben wir eine starke Basis für künftigen Erfolg", sagte RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter. "Um die dafür erforderlichen Strukturen und Ressourcen zu schaffen, haben wir gemeinsam mit den Betriebsräten ein Programm entwickelt, das den notwendigen Personalabbau so fair und verantwortungsvoll wie möglich gestalten soll."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 04:29 ET (09:29 GMT)

