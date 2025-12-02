RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|
02.12.2025 10:28:39
RTL Deutschland baut rund 600 Stellen ab
DOW JONES--RTL richtet sein Deutschlandgeschäft stärker als bisher auf Streaming aus. Dazu sei ein umfassender Umbau der Organisation notwendig, teilte das Unternehmen mit. Im Zuge dessen werden rund 600 Stellen an allen Standorten von RTL Deutschland abgebaut.
RTL teilte weiter mit, diese Maßnahmen würden "so sozialverträglich wie möglich im Rahmen eines speziellen Abfindungsprogramms und mit Altersteilzeitregelungen umgesetzt".
"Mit dem dynamischen Wachstum von RTL+ und der geplanten Übernahme von Sky haben wir eine starke Basis für künftigen Erfolg", sagte RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter. "Um die dafür erforderlichen Strukturen und Ressourcen zu schaffen, haben wir gemeinsam mit den Betriebsräten ein Programm entwickelt, das den notwendigen Personalabbau so fair und verantwortungsvoll wie möglich gestalten soll."
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
December 02, 2025 04:29 ET (09:29 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RTLmehr Nachrichten
|
11:01
|ROUNDUP 2/Schwacher Werbemarkt: RTL Deutschland streicht 600 Stellen (dpa-AFX)
|
10:28
|RTL Deutschland baut rund 600 Stellen ab (Dow Jones)
|
10:10
|TV: RTL streicht rund 600 Stellen in Deutschland (Spiegel Online)
|
09:29
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
01.12.25
|MDAX aktuell: MDAX liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
01.12.25
|'Wiwo'/Werbeflaute: RTL streicht bis zu 1.000 Stellen in Deutschland (dpa-AFX)
|
01.12.25
|RTL-Aktie leichter: Gottschalk ist zurück in Samstagabendshow - Stellenabbau geplant (dpa-AFX)
|
01.12.25
|RTL will bis zu 1.000 Stellen in Deutschland streichen - Magazin (Dow Jones)