RTL Aktie
|32,65EUR
|1,00EUR
|3,16%
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
RTL Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL Group von 29 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Daniel Kerven senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie die Schätzungen der Werbeeinnahmen europäischer TV-Sender in Italien, Deutschland und Spanien. Von einem geschätzten Wachstum der Einnahmen aus Anzeigen 2026 von drei Prozent zu Jahresbeginn habe sich das Blatt mittlerweile gewendet zu einem kalkulierten Einnahmerückgang von etwa drei Prozent./bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RTL Underweight
|
Unternehmen:
RTL
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
32,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,58%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
32,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,24%
|
Analyst Name::
Daniel Kerven
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RTL
|
03.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
26.10.26
|MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.10.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
20.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
19.10.26
|MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.10.26
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
13.10.26
|Neue 'besseresser'-Folgen im ZDF - Zwist um Weggang von Lege (dpa-AFX)
|
12.10.26
|MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu RTL
|14:06
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|14:06
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RTL
|32,65
|3,16%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:00
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:50
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|18:50
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|18:49
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|18:49
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|18:48
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|18:46
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|16:41
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|16:41
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|16:36
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:35
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:14
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|15:08
|BioNTech Buy
|UBS AG
|15:02
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|15:00
|freenet Neutral
|UBS AG
|15:00
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|14:48
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|14:31
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:12
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|1&1 Neutral
|UBS AG
|14:10
|United Internet Buy
|UBS AG
|14:07
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:04
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:01
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:57
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:54
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|13:41
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13:22
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:03
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|12:58
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|12:56
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|RELX Buy
|UBS AG
|12:53
|Bayer Buy
|UBS AG
|12:34
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|12:33
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|12:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:20
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)