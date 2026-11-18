RTL Aktie
|30,50EUR
|-1,20EUR
|-3,79%
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
18.11.2026 12:55:23
RTL Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RTL Group von 37 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch senkte am Dienstag nach dem Quartalsbericht des Medienkonzerns seine Ergebnisschätzung und hob das anhaltend schwache Werbegeschäft hervor./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RTL Equal Weight
|
Unternehmen:
RTL
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
30,35 €
|
Abst. Kursziel*:
12,03%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
30,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,48%
|
Analyst Name::
Julien Roch
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RTL
|
12:26
|Börse Frankfurt: MDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
17.11.26
|Schwacher Handel: MDAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
17.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17.11.26
|ROUNDUP: RTL senkt wegen schwacher TV-Werbemärkte Ziele - Streaming aber stark (dpa-AFX)
|
17.11.26
|Bertelsmann wächst dank Büchern, Musik und Streaming (dpa-AFX)
|
17.11.26
|AKTIE IM FOKUS: RTL drehen schnell ins Plus - Streaming vs. Analog-Geschäft (dpa-AFX)
|
17.11.26
|XETRA-Handel MDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
17.11.26
|Schwache TV-Werbemärkte: RTL wird beim Blick auf 2026 vorsichtiger (dpa-AFX)
Analysen zu RTL
|12:55
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|09:27
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|09:27
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|04.11.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|09:27
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|RTL
|30,50
|-3,79%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:55
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|12:51
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|12:47
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:45
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:35
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|11:50
|ASOS Neutral
|UBS AG
|11:39
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|11:39
|AUMOVIO Hold
|Warburg Research
|11:06
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:40
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|09:48
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|09:39
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|09:27
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:15
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|08:42
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:34
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|08:19
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|08:17
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|Barclays Capital
|07:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:08
|Siltronic Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|06:32
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:31
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research