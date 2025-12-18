RWE Aktie
WKN: 879513 / ISIN: US74975E3036
|Windentwicklungsprojekt
|
18.12.2025 20:08:42
RWE-Aktie stagniert: Offshore-Projekt in Polen veräußert
Wie der Energieversorger mitteilte, hat er eine entsprechende Vereinbarung für den Windpark mit einer geplanten Kapazität von 350 Megawatt mit PGE unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion ist für das erste Quartal 2026 geplant. Einen Preis nannte RWE nicht.
"Wir sind überzeugt, dass PGE diesen Offshore-Windpark im Zusammenspiel mit ihrem weiteren Portfolio besser realisieren kann als RWE dies mit einem Einzelprojekt tun könnte", sagte Sven Utermöhlen, CEO RWE Offshore Wind. "Unser Ziel, unser Offshore-Wind-Portfolio weiter auszubauen, verfolgen wir unverändert weiter."
Die RWE-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise unverändert bei 43,75 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Nachrichten zu RWE AG (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
01.12.25
|RWE-Aktie schwächer: Walisisches Batteriespeicher-Projekt im Fokus (Dow Jones)
|
12.11.25
|RWE-Aktie freundlich: Ergebnis über Erwartungen - Ziele bekräftigt (finanzen.at)
|
08.09.25
|RWE-Aktie steigt: RWE und Apollo finanzieren Amprion gemeinsam (Dow Jones)
|
01.07.25
|RWE-Aktie fester: RWE produziert Strom für Kronos Titan (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG (spons. ADRs)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG (spons. ADRs)
|42,40
|-1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX schließt etwas höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notierte teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.