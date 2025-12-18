Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich zum Start leichter

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,01 Prozent leichter bei 23 957,34 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,073 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 23 947,03 Zählern und damit 0,057 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (23 960,59 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23 960,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23 923,97 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Verlust von 1,40 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 18.11.2025, den Wert von 23 180,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 674,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, erreichte der DAX einen Wert von 20 242,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19,64 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 489,91 Zähler.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Zalando (+ 1,18 Prozent auf 25,68 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,02 Prozent auf 218,40 EUR), Airbus SE (+ 0,63 Prozent auf 191,60 EUR), Siemens (+ 0,43 Prozent auf 233,65 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,41 Prozent auf 218,00 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Merck (-1,01 Prozent auf 118,15 EUR), Bayer (-0,74 Prozent auf 34,85 EUR), GEA (-0,71 Prozent auf 56,10 EUR), Symrise (-0,61 Prozent auf 68,30 EUR) und RWE (-0,59 Prozent auf 43,60 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 192 909 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 235,290 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 6,16 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

