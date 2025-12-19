Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart fester

Der LUS-DAX bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,33 Prozent fester bei 24 205,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 114,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 235,50 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 315,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 19.09.2025, einen Stand von 23 639,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 19.12.2024, einen Wert von 19 961,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 21,24 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 1,05 Prozent auf 120,85 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,82 Prozent auf 47,00 EUR), RWE (+ 0,71 Prozent auf 44,07 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,59 Prozent auf 220,90 EUR) und Commerzbank (+ 0,48 Prozent auf 35,49 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen SAP SE (-0,67 Prozent auf 208,05 EUR), adidas (-0,60 Prozent auf 166,05 EUR), BASF (-0,57 Prozent auf 43,79 EUR), Symrise (-0,55 Prozent auf 68,34 EUR) und Rheinmetall (-0,55 Prozent auf 1 541,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die EON SE-Aktie aufweisen. 406 715 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 235,745 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,13 zu Buche schlagen. Die BASF-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

