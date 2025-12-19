E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|LUS-DAX im Blick
|
19.12.2025 09:29:21
Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart fester
Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,33 Prozent fester bei 24 205,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 114,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 235,50 Zählern.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 315,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 19.09.2025, einen Stand von 23 639,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 19.12.2024, einen Wert von 19 961,00 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 21,24 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Zählern verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 1,05 Prozent auf 120,85 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,82 Prozent auf 47,00 EUR), RWE (+ 0,71 Prozent auf 44,07 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,59 Prozent auf 220,90 EUR) und Commerzbank (+ 0,48 Prozent auf 35,49 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen SAP SE (-0,67 Prozent auf 208,05 EUR), adidas (-0,60 Prozent auf 166,05 EUR), BASF (-0,57 Prozent auf 43,79 EUR), Symrise (-0,55 Prozent auf 68,34 EUR) und Rheinmetall (-0,55 Prozent auf 1 541,50 EUR).
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die EON SE-Aktie aufweisen. 406 715 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 235,745 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,13 zu Buche schlagen. Die BASF-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu E.ON SEmehr Nachrichten
|
19.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
19.12.25
|Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
19.12.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
19.12.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schwächer (finanzen.at)
|
19.12.25
|XETRA-Handel: So performt der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
19.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
19.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
18.12.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)