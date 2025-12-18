Zalando Aktie
Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX startet im Plus
Um 09:27 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,19 Prozent höher bei 23 957,50 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 23 986,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 908,50 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 18.11.2025, einen Stand von 23 185,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 18.09.2025, einen Stand von 23 711,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.12.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 20 042,00 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 20,00 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Zählern erreicht.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 1,18 Prozent auf 25,68 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,02 Prozent auf 218,40 EUR), Airbus SE (+ 0,63 Prozent auf 191,60 EUR), Siemens (+ 0,43 Prozent auf 233,65 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,41 Prozent auf 218,00 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Merck (-1,01 Prozent auf 118,15 EUR), Bayer (-0,74 Prozent auf 34,85 EUR), GEA (-0,71 Prozent auf 56,10 EUR), Symrise (-0,61 Prozent auf 68,30 EUR) und RWE (-0,59 Prozent auf 43,60 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 192 909 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 235,290 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien
Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,07 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
