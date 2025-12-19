Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Der DAX setzt am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Freitag bewegt sich der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,01 Prozent tiefer bei 24 197,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,064 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 24 196,19 Zählern und damit 0,014 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (24 199,50 Punkte).

Das Tagestief des DAX betrug 24 173,82 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 199,28 Zähler.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der DAX bereits um 0,412 Prozent nach. Vor einem Monat, am 19.11.2025, wurde der DAX mit 23 162,92 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 19.09.2025, lag der DAX noch bei 23 639,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, wies der DAX einen Stand von 19 969,86 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 20,84 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 1,05 Prozent auf 120,85 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,82 Prozent auf 47,00 EUR), RWE (+ 0,71 Prozent auf 44,07 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,59 Prozent auf 220,90 EUR) und Commerzbank (+ 0,48 Prozent auf 35,49 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen SAP SE (-0,67 Prozent auf 208,05 EUR), adidas (-0,60 Prozent auf 166,05 EUR), BASF (-0,57 Prozent auf 43,79 EUR), Symrise (-0,55 Prozent auf 68,34 EUR) und Rheinmetall (-0,55 Prozent auf 1 541,50 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX weist die EON SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 406 715 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 235,745 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 6,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die BASF-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

