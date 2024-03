Ryanair erwartet wegen Boeing-Problemen weniger Passagiere

DUBLIN (dpa-AFX) - Die Krise des Flugzeugbauers Boeing durchkreuzt die Geschäftspläne des Billigfliegers Ryanair. Der Hersteller werde bis Ende Juni voraussichtlich nur 40 von ursprünglich geplanten 57 Mittelstreckenjets aus der 737-Max-Reihe liefern, teilte Ryanair am Freitag in Dublin mit. Europas größte Billigfluggesellschaft hatte schon im Januar nur noch mit etwa 50 Maschinen gerechnet und zuletzt noch auf 40 bis 45 gehofft. Weil die Airline in der wichtigen Sommersaison mit weniger Maschinen auskommen muss, kappt sie ihre Passagierprognose für das nächste Geschäftsjahr.

Ryanair-Chef Michael O'Leary rechnet für die zwölf Monate bis März 2025 jetzt mit weniger als 200 Millionen Fluggästen. Bisher hatte er 205 Millionen angepeilt. Der Manager hofft nun, dass Boeing zwischen Juli und September weitere Jets ausliefert. Angesichts der unsicheren Zeitpläne beim Flugzeugbauer will O'Leary diese Maschinen aber nicht für den Sommer einplanen.

Der zweitgrößte Flugzeughersteller der Welt steckt in einer schweren Krise, seit vor rund fünf Jahren zwei Maschinen vom Typ 737 Max abgestürzt waren. Zwar wurden die Startverbote für den Flugzeugtyp inzwischen wieder aufgehoben. Nach einem Beinahe-Unglück einer Boeing 737-9 Max von Alaska Airlines (Alaska Air Group) Anfang Januar steht der Hersteller jedoch unter verschärfter Aufsicht der US-Luftfahrtbehörde FAA. Zudem darf er die Produktion der 737-Max-Reihe bis auf Weiteres nicht weiter hochfahren./stw/nas/ngu