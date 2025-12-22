Boeing Aktie
|183,16EUR
|-0,20EUR
|-0,11%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 267 US-Dollar belassen. Die jüngsten Kursrückgänge europäischer und US-amerikanischer Rüstungsaktien im Zuge der Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg seien nicht gerechtfertigt, schrieb Douglas S. Harned in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Egal, wie es in der Ukraine weitergehe, die Rüstungsausgaben Europas und die Waffenexporte der USA nach Europa dürften zulegen. Hinzu komme das geplante Raketenverteidigungssystem Golden Dome der USA sowie die neue Ausrichtung der US-Außenpolitik insgesamt. All das sei unter dem Strich positiv für Rüstungsunternehmen./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 23:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 23:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 267,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 214,08
|
Abst. Kursziel*:
24,72%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 214,08
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,72%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
Analysen zu Boeing Co.mehr Analysen
|07:30
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|183,16
|-0,11%
