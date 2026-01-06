Boeing Aktie
|197,22EUR
|2,72EUR
|1,40%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing nach der Attacke der USA auf Venezuela auf "Outperform" mit einem Kursziel von 267 US-Dollar belassen. Fast immer, wenn Drohungen militärischer Aktionen zunähmen, stiegen auch die Rüstungsbudgets, was positiv für Rüstungsaktien sei, schrieb Douglas S. Harned in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu US-Rüstungskonzernen./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 05:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 06:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 267,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 227,77
|
Abst. Kursziel*:
17,22%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 231,09
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,54%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|197,22
|1,40%
