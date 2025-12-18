Boeing Aktie
|176,04EUR
|0,80EUR
|0,46%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Mit Blick auf das Jahr 2026 seien die Nachfrage-Aussichten für den gesamten Luftfahrt- und Verteidigungssektor weiterhin sehr gut, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er glaubt aber, dass Anleger zunehmend selektiv bei der Auswahl ihrer Sektorwerte sein werden und die übergeordneten Themen weiterhin die Debatte bestimmen./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 250,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 206,33
|
Abst. Kursziel*:
21,17%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 206,33
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,17%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.mehr Nachrichten
|
17.12.25
|Donald Trump: US-Luftwaffe kauft der Lufthansa zwei Boeing 747-8 für 400 Millionen Dollar ab (Spiegel Online)
|
17.12.25
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
16.12.25
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
16.12.25
|NYSE-Handel Dow Jones in Rot (finanzen.at)
|
16.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
15.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Boeing von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Boeing Co.mehr Analysen
|13:29
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13:29
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13:29
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|176,04
|0,46%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:37
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|13:36
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|13:34
|BP Overweight
|Barclays Capital
|13:32
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|13:29
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13:28
|Santander Halten
|DZ BANK
|13:27
|Diageo Neutral
|UBS AG
|12:15
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|12:12
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:12
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|12:11
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12:10
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:09
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|12:03
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|11:59
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|11:39
|voestalpine Hold
|Erste Group Bank
|10:52
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|10:48
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|10:13
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|10:12
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:48
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|09:45
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|09:34
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|09:07
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:04
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:03
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:23
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.