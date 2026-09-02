Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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02.09.2026 18:30:00

Salesforce: Its Biggest AI Threat Just Became Its Partner

Last week, Salesforce (NYSE: CRM) reported strong second-quarter results, but the bigger story was a deal that makes Anthropic's Claude the default reasoning engine inside Salesforce's products. Claude runs in Agentforce, Slack, and Slack's coding product, so Salesforce customers get a frontier model without ever leaving its ecosystem. The stock had its best day since 2020, jumping nearly 23% on the news.In short, it seems the bearish thesis that large language models would erode Salesforce's competitive moat is beginning to fade. CEO Marc Benioff addressed it, stating, "This is not the SaaSpocalypse."Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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02.09.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Salesforce Neutral UBS AG
27.08.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
27.08.26 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
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