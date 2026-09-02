Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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02.09.2026 18:30:00
Salesforce: Its Biggest AI Threat Just Became Its Partner
Last week, Salesforce (NYSE: CRM) reported strong second-quarter results, but the bigger story was a deal that makes Anthropic's Claude the default reasoning engine inside Salesforce's products. Claude runs in Agentforce, Slack, and Slack's coding product, so Salesforce customers get a frontier model without ever leaving its ecosystem. The stock had its best day since 2020, jumping nearly 23% on the news.In short, it seems the bearish thesis that large language models would erode Salesforce's competitive moat is beginning to fade. CEO Marc Benioff addressed it, stating, "This is not the SaaSpocalypse."Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Salesforce
|
02.09.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones schlussendlich fester (finanzen.at)
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02.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.09.26
|Mittwochshandel in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
|
31.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
31.08.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
31.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
31.08.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
28.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Salesforce
|02.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|04.06.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|223,85
|1,11%
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