Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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02.10.2026 16:29:02
Salesforce vs. CrowdStrike: Which Tech Stock Is a Better Buy in 2026?
Enterprise software continues to evolve as artificial intelligence changes how businesses operate. Choosing between Salesforce (NYSE:CRM) and CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) depends on whether you prefer established stability or high-growth security.
Salesforce dominates the customer relationship management market, while CrowdStrike is a leader in cloud-native cybersecurity. Both companies are integrating advanced artificial intelligence to defend their market share. This comparison examines their financial health, growth trajectories, and current risks to help you decide which stock is the better addition to your long-term portfolio in 2026.
Salesforce sells software that helps companies manage every interaction they have with a customer using its unified Agentforce and Customer 360 platform. The company serves global clients of all sizes across the Americas, Europe, and Asia Pacific in the broader tech stocks landscape. In its latest annual report, Salesforce noted that no single customer accounted for more than 10% of its total revenue.
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Aktien in diesem Artikel
|CrowdStrike
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