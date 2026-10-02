Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.10.2026 16:29:02

Salesforce vs. CrowdStrike: Which Tech Stock Is a Better Buy in 2026?

Enterprise software continues to evolve as artificial intelligence changes how businesses operate. Choosing between Salesforce (NYSE:CRM) and CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) depends on whether you prefer established stability or high-growth security.

Salesforce dominates the customer relationship management market, while CrowdStrike is a leader in cloud-native cybersecurity. Both companies are integrating advanced artificial intelligence to defend their market share. This comparison examines their financial health, growth trajectories, and current risks to help you decide which stock is the better addition to your long-term portfolio in 2026.

Salesforce sells software that helps companies manage every interaction they have with a customer using its unified Agentforce and Customer 360 platform. The company serves global clients of all sizes across the Americas, Europe, and Asia Pacific in the broader tech stocks landscape. In its latest annual report, Salesforce noted that no single customer accounted for more than 10% of its total revenue.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Salesforce

mehr Nachrichten

Analysen zu CrowdStrike

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CrowdStrike 239,20 1,08% CrowdStrike
Salesforce 208,15 -1,09% Salesforce

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:11 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14:28 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
14:04 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen