Sanofi Aktie

Sanofi

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

15.12.2025 10:43:00

Sanofi stock slumps after two setbacks on multiple-sclerosis drug

Shares of Sanofi slumped on Monday as the French drugmaker said a U.S. regulatory review of its multiple-sclerosis drug won’t be completed by the end of the year and that a trial for a different form of MS didn’t succeed.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
