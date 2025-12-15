Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|
15.12.2025 10:43:00
Sanofi stock slumps after two setbacks on multiple-sclerosis drug
Shares of Sanofi slumped on Monday as the French drugmaker said a U.S. regulatory review of its multiple-sclerosis drug won’t be completed by the end of the year and that a trial for a different form of MS didn’t succeed.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
