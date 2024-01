SAP SE-Analyse: Barclays Capital bewertet SAP SE-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP nach Zahlen zum vierten Quartal von 145 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wachstumsambitionen im Zusammenhang mit Cloud-Angeboten habe SAP nun mit einer neuen finanziellen Disziplin verbunden, schrieb Analyst James Goodman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Viele am Markt hätten lange Zeit schon argumentiert, dass der Software-Entwickler die Kosten besser im Griff haben könnte./bek/jha/





Aktienanalyse online: Die SAP SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:06 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 158,74 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 10,24 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 352 900 SAP SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2024 stieg die Aktie um 13,8 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.04.2024 erfolgen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2024 / 19:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2024 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.