Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Klein neu im Vorstand
|
25.11.2026 17:52:00
SBO-Aktie in Rot: Vertrag von CEO Mader verlängert
Mit der vorzeitigen Verlängerung solle Kontinuität an der Unternehmensspitze gewährleistet werden. "Klaus Mader hat die Strategie 2030 vielversprechend auf den Weg gebracht. Mit der vorzeitigen Verlängerung seines Vertrags sichern wir Kontinuität in der Führung des Unternehmens und bei der Umsetzung der Strategie", betonte Norbert Zimmermann, Vorsitzender des Aufsichtsrats.
Der 46-jährige Mathias Klein war seit Mai 2021 Chief Sales Officer (CSO) der EMAG Group und verantwortete dort den weltweiten Vertrieb sowie Marketing und After-Sales. Zuvor leitete der promovierte Betriebswirt und studierte Mechatroniker von 2018 bis 2020 als Geschäftsführer die Leistritz Turbinentechnik GmbH und hielt Führungspositionen bei der EMAG Maschinenfabrik sowie der Andreas Lupold Hydrotechnik.In Wien schloss die SBO-Aktie 0,19 Prozent schwächer bei 26,35 Euro.
ivn/mikAPA
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