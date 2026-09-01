Schoeller-Bleckmann Aktie
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WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
Schoeller-Bleckmann kaufen
Die Analysten der Erste Group haben das Kursziel für die SBO-Aktie von 39,8 auf 35,5 Euro gesenkt. Die zuständige Expertin Vladimira Urbankova bekräftigte zudem die Empfehlung "Accumulate" für die Papiere des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters.
Die Ergebnisse aus dem ersten Halbjahr bestätigten den herausfordernden Markt, wobei die Zahlen durch negative Auswirkungen des Nahost-Konflikts beeinträchtigt wurden. Der Markt werde durch Ölpreisvolatilität, operative Schwierigkeiten in der Ölindustrie der Golfregion und verhaltenes globales Wirtschaftswachstum gebremst.
Die Erste Group bewertet die Aktie mit einem Aufwärtspotenzial von 16 Prozent, gestützt durch die zunehmende Expansion der Geschäftsbereiche außerhalb der Öl- und Gasindustrie. Daher bleibt das langfristige Investitionspotenzial intakt, eine vollständige Erholung von Geschäft und Aktie könnte trotz vermehrter Anzeichen des Aufschwungs aber holprig verlaufen.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 0,41 Euro für 2026, sowie 1,68 bzw. 2,47 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,50 Euro für 2026, sowie 0,75 bzw. 1,00 Euro für 2027 bzw. 2028.
Am Dienstag im Frühhandel notierten die SBO-Titel an der Wiener Börse mit 31,25 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
prcer/ste
ISIN AT0000946652 WEB http://www.sbo.at
AFA0009 2026-09-01/09:29
|Zusammenfassung: Schoeller-Bleckmann kaufen
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Unternehmen:
Schoeller-Bleckmann
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Analyst:
Erste Group Bank
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Kursziel:
35,50 €
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Rating jetzt:
kaufen
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Kurs*:
31,45 €
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Abst. Kursziel*:
12,88%
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Rating update:
-
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Kurs aktuell:
30,85 €
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Abst. Kursziel aktuell:
15,07%
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Analyst Name::
Vladimira Urbankova
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KGV*:
-
Nachrichten zu Schoeller-Bleckmann
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31.08.26
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31.08.26
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31.08.26
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31.08.26
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31.08.26
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31.08.26
|EQS-PVR: SBO AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Schoeller-Bleckmann
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