Schoeller-Bleckmann Aktie
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WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
Schoeller-Bleckmann Hold
Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen SBO von 34,0 auf 32,0 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Hold" wurde von Analyst Richard Dawson für die Aktien des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters unverändert beibehalten.
Die Analysten von Berenberg schreiben dazu, die kürzlich "veröffentlichten Ergebnisse für das zweite Quartal bestätigen zunehmend, dass das Unternehmen auf Kurs für eine stärkere zweite Jahreshälfte ist." Sie halten außerdem fest, dass SBO besonders auf den US-Markt fokussiert ist. Das schlägt sich in guten Margen und Renditen nieder, eine Diversifizierung in neue Endmärkte und geografische Regionen könnte aber zusätzliches Umsatzwachstum bringen.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 1,22 Euro für 2026 sowie 2,88 bzw. 3,45 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,61 Euro für 2026 sowie 1,44 bzw. 1,75 Euro für 2027 bzw. 2028.
Am Mittwochvormittag notierten die SBO-Titel an der Wiener Börse bei 29,55 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/ste
ISIN AT0000946652 WEB http://www.sbo.at
AFA0028 2026-08-26/11:30
|Zusammenfassung: Schoeller-Bleckmann Hold
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Unternehmen:
Schoeller-Bleckmann
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Kursziel:
32,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
29,55 €
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Abst. Kursziel*:
8,29%
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Rating update:
-
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Kurs aktuell:
29,50 €
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Abst. Kursziel aktuell:
8,47%
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Analyst Name::
Richard Dawson
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KGV*:
-
Nachrichten zu Schoeller-Bleckmann
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25.08.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
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25.08.26
|Pluszeichen in Wien: ATX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
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25.08.26
|Optimismus in Wien: Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.at)
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25.08.26
|Gewinne in Wien: ATX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
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25.08.26
|Aufschläge in Wien: ATX Prime mittags freundlich (finanzen.at)
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25.08.26
|Freundlicher Handel in Wien: Am Mittag Pluszeichen im ATX (finanzen.at)
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24.08.26
|EQS-PVR: SBO AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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24.08.26
|EQS-PVR: SBO AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Schoeller-Bleckmann
|11:30
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.06.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
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|Baader Bank
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|04.06.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
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|23.01.26
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|27.03.23
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Aktien in diesem Artikel
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|25.08.26
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