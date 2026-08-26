Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen SBO von 34,0 auf 32,0 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Hold" wurde von Analyst Richard Dawson für die Aktien des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters unverändert beibehalten.

Die Analysten von Berenberg schreiben dazu, die kürzlich "veröffentlichten Ergebnisse für das zweite Quartal bestätigen zunehmend, dass das Unternehmen auf Kurs für eine stärkere zweite Jahreshälfte ist." Sie halten außerdem fest, dass SBO besonders auf den US-Markt fokussiert ist. Das schlägt sich in guten Margen und Renditen nieder, eine Diversifizierung in neue Endmärkte und geografische Regionen könnte aber zusätzliches Umsatzwachstum bringen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 1,22 Euro für 2026 sowie 2,88 bzw. 3,45 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,61 Euro für 2026 sowie 1,44 bzw. 1,75 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Mittwochvormittag notierten die SBO-Titel an der Wiener Börse bei 29,55 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg

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moe/ste

ISIN AT0000946652 WEB http://www.sbo.at

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