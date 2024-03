Schwache Performance in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Dienstagnachmittag wenig bewegt.

Um 15:41 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,16 Prozent schwächer bei 4 905,24 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,248 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,071 Prozent auf 4 909,42 Punkte an der Kurstafel, nach 4 912,92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 892,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 910,08 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 05.02.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 655,27 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.12.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 452,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, den Stand von 4 294,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 8,70 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 4 915,44 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Enel (+ 2,26 Prozent auf 6,03 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,07 Prozent auf 3,06 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,91 Prozent auf 22,23 EUR), UniCredit (+ 0,77 Prozent auf 31,55 EUR) und Eni (+ 0,68 Prozent auf 14,48 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Bayer (-5,68 Prozent auf 26,49 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,95 Prozent auf 41,58 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,64 Prozent auf 118,70 EUR), Infineon (-0,64 Prozent auf 33,37 EUR) und Siemens (-0,60 Prozent auf 180,00 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 6 188 543 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 422,240 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at