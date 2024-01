Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schwächelt

Am Mittwoch verbucht der STOXX 50 um 12:11 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 1,01 Prozent auf 4 031,54 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,588 Prozent leichter bei 4 048,54 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 072,50 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 048,54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 4 021,53 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der STOXX 50 bereits um 1,60 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 070,63 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 17.10.2023, einen Wert von 3 955,09 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 17.01.2023, einen Stand von 3 912,41 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 fiel der Index bereits um 1,48 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 124,90 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 021,53 Punkte.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,52 Prozent auf 388,60 EUR), Novartis (+ 0,12 Prozent auf 92,91 CHF), Allianz (-0,12 Prozent auf 242,35 EUR), SAP SE (-0,26 Prozent auf 144,20 EUR) und Nestlé (-0,29 Prozent auf 98,10 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Glencore (-3,55 Prozent auf 4,24 GBP), National Grid (-2,91 Prozent auf 10,36 GBP), Richemont (-2,31 Prozent auf 105,50 CHF), Zurich Insurance (-2,17 Prozent auf 432,80 CHF) und Enel (-2,13 Prozent auf 6,61 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 940 952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 433,958 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at