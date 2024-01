Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag

Um 15:56 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,72 Prozent tiefer bei 16 641,50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 16 775,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 610,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, einen Wert von 16 782,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2023, notierte der LUS-DAX bei 15 190,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 09.01.2023, einen Stand von 14 737,00 Punkten auf.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 1,65 Prozent auf 320,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,44 Prozent auf 201,10 EUR), Merck (+ 1,38 Prozent auf 143,05 EUR), RWE (+ 1,14 Prozent auf 40,94 EUR) und QIAGEN (+ 1,02 Prozent auf 41,58 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen BASF (-2,56 Prozent auf 45,56 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,78 Prozent auf 376,20 EUR), Infineon (-1,60 Prozent auf 35,26 EUR), Covestro (-1,54 Prozent auf 51,04 EUR) und Daimler Truck (-1,33 Prozent auf 32,72 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 6 001 743 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 160,342 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,87 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at